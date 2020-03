24liveSchool non si ferma, da lunedì ai ragazzi la possibilità di raccontare l’emergenza Coronavirus

Il concorso 24liveSchool non si ferma e continua le pubblicazioni, ma chiaramente rilancia l’invito alla collaborazione dei ragazzi delle scuole, che potranno raccontare attraverso un articolo o un video l’emergenza Coronavirus. Stiamo attraversando un momento difficile per tutti, ma soprattutto per gli studenti, chiamati a lavorare da casa, con la didattica a distanza. La nostra redazione mette a disposizione anche questo spazio per consentire agli studenti di esprimere le loro emozioni e i loro pensieri rispetto ad una situazione che nessuno di noi poteva prevedere.

Oggi completiamo la pubblicazioni degli articoli inviati in redazione prima della sospensione dell’attività didattica nelle scuole, insieme ad una prima riflessione sul periodo che stiamo vivendo da parte di un’alunna della scuola secondaria di primo grado. Potete continuare ad inviare i vostri testi o i video agli indirizzi 24live.it@gmail.com oppure giupuliafito@gmail.com, o se preferite al contatto whatsapp 3294285511. La rubrica si sospenderà solo se non arriveranno più lavori dei ragazzi.

Ad affiancare la redazione in questo percorso ci sarà anche quest’anno un main sponsor, la ditta Canditfrucht di Barcellona P.G., che ha sposato senza esitazione il progetto, insieme ad altre aziende che hanno deciso di sostenere l’iniziativa. E’ stata confermata anche la consolidata partnership con il Rotary Club di Barcellona, che supporterà l’organizzazione del concorso, e si è aggiunta anche la collaborazione con la ditta Via Lattea.