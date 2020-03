Tre nuovi positivi a Milazzo, Il sindaco Formica chiede la zona rossa per Messina

Il primo cittadino di Milazzo, Giovanni Formica, dopo la conferma dei tre cittadini milazzesi risultati positivi al tampone da Covid-19, con un messaggio sulla pagina Facebook del Comune ha chiesto l’istituzione delle zona rossa nella città di Messina. Uno dei tre casi positivi è infatti un’operatrice sanitaria che lavora in una della strutture messinesi e che probabilmente ha contratto il virus durante il servizio. “Lo dico da alcuni giorni che Messina è diventato un focolaio pericolosissimo di infezione, per la posizione e la caratteristiche che ha, con la presenza di tante strutture ospedaliere e sanitarie. Continuo a sostenere che Messina deve diventare zona rossa e si devono sospendere gli spostamenti di persone da e per la provincia, fatta eccezione per il personale sanitario attorno al quale costruire un cordone di sicurezza che li protegga dalla possibilità di contrarre la malattia”.