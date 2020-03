Terme Vigliatore, il consigliere Feminò propone lo slittamento delle tasse comunali

Il consigliere comunale Domenico Feminò, alla luce del prolungarsi delle misure restrittive in riferimento all’emergenza COVID-19, propone al Comune di Terme Vigliatore lo slittamento dei pagamenti dei tributi Comunali.

“Gli atti per concretizzare quest’azione dovranno essere adottati temporaneamente e fin quando non venga superato il periodo emergenziale. Si tratta di un segnale verso tutte quelle famiglie ed aziende locali che in questo momento non hanno sufficienti entrate in ragione del periodo di stallo economico. Pagare i tributi è un dovere al quale, in futuro e fuori dall’emergenza, non bisognerà sottrarsi ma, in questo momento, è necessario dare un segnale forte e di vicinanza ad i nostri cittadini”.