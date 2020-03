Sono 170 i nuovi contagi in Sicilia: il totale è 1.164, con 68 ricoveri in terapia intensiva

Il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (giovedì 26 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, registra una crescita di 170 casi positivi nelle ultime 24 ore, con un totale complessivo che sale a 1.164 contagi accertati.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 9.658 e attualmente sono ancora contagiate 1.095 persone (+159 rispetto a ieri).

Sono ricoverati 414 pazienti, di cui 68 in terapia intensiva, mentre 681 sono in isolamento domiciliare, 36 guariti e 33 deceduti (1 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta, Palermo e Siracusa, 4 a Messina, 6 a Enna e 16 a Catania).