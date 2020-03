Oliveri, slittano i pagamenti dei tributi comunali

L’Amministrazione comunale di Oliveri, guidata dal sindaco Francesco Iarrera, ha disposto lo slittamento dei pagamenti dei tributi Comunali per le imprese e per le famiglie.

“In questa situazione di emergenza, che sta provocando gravi ripercussioni economiche, su imprese e famiglie, abbiamo ritenuto opportuno non gravare ulteriormente sui nostri concittadini. Siamo sicuri di una prossima ripresa, prima sanitaria e poi economica. Abbiamo le risorse, le competenze e la grinta necessaria per venirne fuori con il vento in poppa. Si stanno richiedendo degli sforzi enormi a tutti i cittadini ed è giusto che li faccia anche l’Ente”.