Oggi alle 18 flashmob poetico sul gruppo Facebook dell’ass. teatrale “Tanti Amici”

L’associazione teatrale “Tanti amici” guidata dall’attore e registra Giuseppe Pollicina, in questi giorni di emergenza Covid-19, ha organizzato un momento virtuale che mette insieme poesia e teatro. Alle 18,00 in punto sul gruppo Facebook del Teatro “Tanti Amici” andrà in scena il primo flashmob virtuale. Un’ondata di poesia in cui coloro che vorrà potranno pubblicare un video (magari registrato prima) con una poesia a scelta. “Noi del Laboratorio – ricorda Pollicina – abbiamo scelto fra tre poesie che ci sembravano adatte, ma voi siete liberi di metterne altre”. Per ascoltarle basta collegarvi alla pagina

https://www.facebook.com/groups/teatrotantiamici/