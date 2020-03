Le aperture degli uffici postali per il pagamento della pensioni, il dettaglio di Messina e provincia

Poste Italiane ha definito un piano straordinario di apertura degli sportelli anche nella provincia di Messina per far fronte all’anticipo del pagamento della pensioni dal 26 marzo al 1 aprile. Saranno 147 gli uffici postali aperti su tutto il territorio provinciale. Confermata, anche, l’apertura di almeno un ufficio postale anche nei comuni con meno di 5mila abitanti. A Barcellona in via Roma apertura tutti i giorni anche pomeridiana ed a Pozzo di Gotto, Sant’Antonino, Merì e Terme Vigliatore apertura solo di mattina.

A tutela della salute dei cittadini e dei dipendenti, l’Azienda, nel ribadire l’invito ad accedere agli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, anticipa che la rimodulazione delle aperture sarà operativa dal 26 marzo all’1 aprile e che le pensioni saranno accreditate sin dal primo giorno per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution e saranno dunque direttamente disponibili sui loro rapporti.

“Per chi avesse assoluta necessità di recarsi in ufficio postale – spiega il responsabile Mercato Privati Sicilia di Poste Italiane Cosimo Andriolo – abbiamo predisposto un calendario di pagamenti con turnazione alfabetica che varierà in base ai giorni di apertura degli uffici postali”.

In provincia di Messina saranno 147 gli uffici postali aperti durante le giornate di pagamento pensioni, di cui 79 garantiranno il servizio tutti i giorni e 5 anche nel turno pomeridiano fino alle ore 19:05.

“Desidero sottolineare – conclude Andriolo – l’importanza del rispetto delle regole e delle misure di sicurezza a tutela della salute di ogni persona. Tutti i clienti possono effettuare gran parte delle operazioni senza muoversi dalla propria abitazione, usando i nostri canali digitali da app e dal sito istituzionale”.