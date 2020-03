I consiglieri comunali di Diventerà Bellissima chiedono la limitazione degli accessi a Barcellona

I consiglieri comunali del gruppo Diventerà Bellissima, Sebastiano Miano, Carmelino Giunta e Giuseppe Imbesi, hanno chiesto al sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto di adottare tutti i provvedimenti necessari per limitari l’accesso nella città del Longano, davanti alla possibilità di nuovi arrivi da Nord Italia.

“Abbiamo invitato il primo cittadino ed i componenti dell’Amministrazione, ai attivarsi al fine di emanare un Ordinanza con l’obiettivo di contingentare e/o limitare gli accessi, esercitando così un controllo efficace (in entrata e in uscita) dal territorio barcellonese, in considerazione della paventata nuova ondata di rientri in Sicilia. Riteniamo di avere il dovere di tutelare i nostri concittadini – anche nel rispetto di coloro i quali stanno rispettando le restrizioni imposte rimanendo a casa – attuando questa misura restrittiva per arginare l’espansione del Virus e per non rendere vano il sacrificio sinora fatto da tutti”.