Gli Atmosfera Blu dedicano il brano “Si può dare di più” ai lettori di 24live

Gli Atmosfera Blu, in questi giorni di emergenza Coronavirus, hanno deciso di non far mancare ai loro fans alcuni momenti di spensieratezza, proponendo sulla loro pagina Facebook i brani del loro repertorio. Non è mancato il confronto ed il dialogo in diretta con personaggi della musica, della cultura e della politica, con l’obiettivo di rendere più leggero questo periodo di permanenza forzata nelle abitazioni, con il motto del #noirestiamoacasa.

Giuseppe Santamaria e Anna Lanza ha adesso voluto dedicare un pensiero ed un brano ai nostri lettori, scegliendo un canzone significativa della storia della musica italiana “Si può dare di più”, vincitrice a Sanremo con il trio Ruggeri – Tozzi – Morandi. Cliccate sul video e buon ascolto