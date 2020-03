Sparatoria nella tabaccheria a Provinciale, ferisce la moglie e poi si suicida

Un fatto di cronaca nera ha sconvolta la comunità messinese ed in particolare i residenti nella zona di Provinciale. Un uomo intorno alle 10.30 è entrato all’interno di una tabaccheria che si trova nell’ultimo tratto di viale San Martino ed, dopo aver detto qualcosa di incomprensibile, ha colpito in modo grave la moglie e ferito una donna che si trovava nel locale. Subito dopo ha rivolto l’arma verso di se e si è suicidato, morendo sul colpo. Sul posto si sono portato i Vigili del Fuoco, gli uomini della Squadra Mobile e due ambulanze del 118. Si indaga per chiarire i contorni della vicenda, per capire se si è trattato di una rapina o se alla base della sparatoria ci sono altri motivi al vaglio degli inquirenti.