Primo decesso a Messina, 18 i casi positivi in più in provincia, con totale di 133

E’ stata confermata dal bollettino regionale il primo decesso in provincia di Messina. Si tratta di una delle ospiti della casa di riposo di Messina, in via I settembre, morta a 97 anni per le conseguenze del contagio dal virus.

Il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato ad oggi (martedì 24 marzo), in merito all’emergenza #Coronavirus, registra un aumento di 125 casi positivi in più rispetto a ieri con un totale di 846 contagiati. Il dato delle ultime 24 ore è condizionato dai nuovi casi, circa 60, tutti riscontrati a Villafrati, in provincia di Palermo, in una sola giornata. La Regione ha dichiarato il comune palermitano come zona rossa, dopo che il focolaio innescato dalla visita di una nipote, proveniente dal Nord, ad un anziato ospite di una casa di riposo, hanno innescato al diffusione del virus in modo così repentino e violento. Gli altri Comuni zona rossa in Sicilia sono Agina in provincia di Enna e Salemi nel trapanese.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 7.170. Attualmente sui casi totali sono ancora contagiate 799 persone (+118 rispetto a ieri), con 27 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 5 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e 20 deceduti (1 a Caltanissetta, Messina, Palermo e Siracusa, 2 ad Agrigento, 6 a Enna e 8 Catania).

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 43; Caltanissetta, 39; Catania, 272; Enna, 55; Messina, 133; Palermo, 158; Ragusa, 8; Siracusa, 48; Trapani, 43.

Sono ricoverati 337 pazienti (45 a Palermo, 123 a Catania, 70 a Messina, 1 ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 29 a Enna, 11 a Ragusa, 24 a Siracusa e 16 a Trapani) di cui 67 in terapia intensiva, mentre 462 sono in isolamento domiciliare.