Parla il marito della donna di Barcellona positiva al Covid-19: “Siamo in isolamento da settimane”

“Mia moglie sta bene ed è da giorni in isolamento volontario”. A rassicurare la comunità barcellonese, dopo l’ultima conferma del contagio di una concittadina, è il consigliere comunale di Mazzarrà Sant’Andrea, Marco Reale, marito di Maria Concetta Casdia. “Abbiamo rispettato tutti i protocolli, fin dall’insorgere dei primi sintomi dell’influenza e mia moglie con grande senso di responsabilità si è messa in isolamento, insieme a me ed a tutti i familiari che sono entrati in contatto con lei. Sabato pomeriggio è stata ricoverata all’ospedale di Barcellona dove è stato effettuato il tampone per verificare il sospetto di contagio, considerata la tosse persistente riscontrata dal nostro medico di base. Ieri sera abbiamo avuto la conferma della positività. Tuttavia, mia moglie è in buone condizioni e sta reagendo bene alle cure dei medici del reparto di Malattie Infettive”. Il marito insieme a tutti i familiari sono in quarantena a casa: “Ci tengo a ringraziare tutti i sanitari che in questi giorni e nelle prossime settimane si prenderanno cura di mia moglie”.