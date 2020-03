Il sindaco di Messina Cateno De Luca continua la sua battaglia per i controlli al transito sullo Stretto DIRETTA

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, continua la sua battaglia per verificare l’efficienza dei controlli al transito sullo Stretto. Dopo il picchetto effettuato ieri alla rada San Francesco, che ha permesso di individuare e sanzionare tre automobili entrate in Sicilia senza la necessaria autorizzazione, in nottata ha firmato l’ordinanza che entrerà in vigore oggi alla 14 per il blocco degli sbarchi in Sicilia a chi non è autorizzato e la realizzazione della banca dati che raccoglierà i pendolari e consentirà di velocizzare il transito ai chi lavora sull’altra sponda della Stretto. Stamattina De Luca ha viaggiato in direzione Villa San Giovanni per verificare le modalità di controllo applicate agli imbarchi calabresi. Ecco la diretta Fb dalla pagina del primo cittadino.