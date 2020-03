Il comune di Rodì Milici dona un ventilatore polmonare all’ospedale di Barcellona

L’Amministrazione comunale di Rodì Milici, guidata dal sindaco Eugenio Aliberti, per far fronte all’emergenza coronavirus, ha dotato un ventilatore polmonare elettronico all’Ospedale Cutroni-Zodda di Barcellona. Con una delibera di Giunta del 23 Marzo, infatti, gli amministratori hanno deciso di acquistare e donare al nosocomio uno strumento utile a sostenere le attività mediche del reparto di infettivologia e della terapia intensiva nella lotta contro il Covid-19. L’acquisto è stato finanziato con la donazione delle indennità degli amministratori – assessori e presidente del consiglio – e con una restante parte a carico del capitolo del bilancio comunale dedicato agli interventi di emergenza in materia sanitaria creato con i risparmi conseguenti alla mancata erogazione negli anni dell’indennità di carica del sindaco.

Il Sindaco Aliberti, che è anche Presidente del Distretto Sanitario 28, in merito alla donazione ha dichiarato: «Sin dall’inizio dell’emergenza della pandemia, la mia amministrazione si è mossa per mettere in atto, in linea con il governo nazionale e quello regionale, tutti gli atti di ordine pubblico necessari al contenimento del contagio, tuttavia, ciò non poteva bastare e adesso siamo giunti alla comune decisione di acquistare un ventilatore polmonare per contribuire alla lotta contro il coronavirus. Spero che anche altre istituzioni si possano muovere in questo senso per poter sostenere i medici del nostro territorio che sono in prima linea nella lotta alla pandemia».