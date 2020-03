Contagiata una giovane donna di Barcellona

Quarto caso di positività al Coronavirus per una giovane donna barcellonese. L’esito positivo del tampone è arrivato nelle scorse ore e conferma il contagio per la paziente che è in buone condizioni.

Il laboratorio analisi del Cutroni Zodda sta lavorando a pieno regime, con le verifiche sui tamponi provenienti da tutto il distretto. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri sette positivi, uno nella zona dei Nebrodi, precisamene a Rocca di Caprileone, e sei da Messina, alcuni degli anziani ricoverati nella casa di riposo di via I Settembre e adesso trasferiti nei reparti dell’ospedale di Barcellona, ormai trasformato in Covid-Hospital. Altri tamponi sono in fase di analisi e provengono da altri Comuni della provincia, in larga parte da Messina.