Auto bloccate a Villa San Giovanni, la denuncia del sindaco De Luca

La battaglia di sindaco Cateno De Luca, con un tono che in qualche momento è andato oltre le righe, ha messo in evindenza una serie di incongruenze tra quanto previsto dagli ultimi decreti, sul blocco degli spostamenti tra Comuni, e la loro concreta applicazione. Il passaggio della Renault 5 di un gruppo di artisti di strada senza fissa dimora, diretta ad Acitrezza per raggiunge degli amici e poter effettuare la quarantena, è stata la miccia che ha fatto esplodere la polemica sulle lacune del sistema di controllo nell’attraversamento dello Stretto. L’intervento plateale del primo cittadino, se per un verso ha arrigato le folle, facendogli conquistare una platea mediatica nazionale, per l’altro ha prodotto alcuni effetti concreti, con le denunce di tre autovetture ieri sera all’arrivo sul sponda messinese e con il blocco di 40 automezzi sul versante calabrese, che adesso non vogliono tornare indietro ed avrebbero bloccato una parte dell’imbarcadero di Villa San Giovanni. La chiarezza nei provvedimenti è fin qui mancata e serve proprio questa per uscire da una situazione paradossale in cui le istituzioni si stanno contrastando, con un rimbalzo di competenze che non serve a nessuno.