L’on. Galluzzo: “I controlli spettano al Governo, serve l’impiego massiccio delle forze dell’ordine”

L’on. Pino Galluzzo, Componente commissione sanità ARS, appoggia la linea del presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha lamentato il mancato controllo dello Stato sugli spostamenti indiscriminati verso la Sicilia: “È un momento concitato in cui tutti siamo molto stanchi di stare rinchiusi dentro casa. Sto rispondendo a molti cittadini che mi scrivono perché arrabbiati. È normale che ci si allarmi e che non tutti sappiano i poteri attribuiti al governo italiano dalla costituzione e quelli attribuiti alle regioni o ai sindaci. Per cui si fa tanta confusione. Il mio pensiero è che ancora una volta il governo Italiano non esercita i propri poteri di vigilanza in materia di ordine pubblico ad esso esclusivamente attribuiti per far rispettare le regole imposte dai decreti. Così facendo ci sta mettendo tutti contro tutti. Quindi credo e penso che bisogna unirsi al grido d’allarme del presidente Musumeci perché il governo italiano faccia ciò che ci aspettiamo come siciliani: L’impiego massiccio delle forze dell’ordine”.