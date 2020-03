Iorestoacasa ma ti racconto il mio viaggio, l’iniziativa di un’agenzia di viaggi barcellonese

#Iorestoacasa ma ti racconto il mio viaggio… perché tu possa viaggiare, anche solo per qualche istante, con me!

Ti chiediamo di raccontare/condividere, sulla nostra pagina Facebook (anche come commento a questo post), la foto di un tuo viaggio accompagnandola ad una breve descrizione (dove ti trovi, il periodo dell’anno nel quale hai compiuto questo viaggio, cosa lo ha reso unico, perché proporresti questa meta e – data la tua esperienza – quali consigli per poterla vivere al meglio).

Proponiamo questa attività con una duplice finalità:

1. #FarMemoria di un’esperienza.

2. #Condividere esperienze e messaggi positivi con gli altri.

Cercando di dare spazio a tutte le iniziative ideate per resistere, contrastare e vivere al meglio questo tempo, riportiamo l’iniziativa appena messa in atto da un’agenzia di viaggi di Barcellona Pozzo di Gotto.

“L’inattività alla quale, nostro malgrado, siamo costretti ormai da settimane – racconta Stefano Pellegrino – ci impone di riflettere, reinventare, ricostruire e sviscerare l’essenziale ma soprattutto ci invita a ripensare al valore del silenzio. In periodi come questo, ci si interroga sul significato del lavoro, ci si chiede cosa significhi scegliere un mestiere piuttosto che un altro, svolgere un’attività piuttosto che sceglierla. Una continua spirale di riflessioni che porta obbligatoriamente al cuore delle questioni. Ci si interroga sul perché e con quali finalità siano nate determinate attività, come si siano evolute nel tempo, per poi chiedersi: ed oggi? Come reagire davanti a tutto questo?”

Il momento di ricerca, condiviso da molti, ha spinto questa famiglia barcellonese a pensare e proporre questa iniziativa.

“Questo tempo di quarantena impone inevitabilmente un blocco totale all’attività turistica ma ci ha offerto l’occasione di recuperare un aspetto forse per troppo tempo trascurato: quell’esperienza irripetibile e personale che è il viaggio in senso ampio, quello personale, quello che si intraprende per necessità o piacere, ma anche quello che si rivive con il racconto, nel piacere di recuperare, far sintesi e raccontare emozioni, incontri, paesaggi”– aggiunge Giuseppe, il fratello di Stefano.

Così nasce questa iniziativa, quella di invitare, chiunque lo desideri a raccontare il proprio viaggio con una foto ed un piccolo commento al fine di far memoria e condividere esperienze positive.

“In un momento in cui ci ritroviamo di fatto su un campo di battaglia, consapevoli che alla fine non ci saranno edifici da ricostruire, ma vite da ripensare, ci è sembrato importante – dicono i fratelli – introdurre il post prestando attenzione alla gravità del momento che stiamo vivendo, sostenuti però dal desiderio e dalla necessità di mantenere vive le relazioni, attribuire qualità alle nostre attese e dare spazio alla speranza”.

Rimanere positivi, cercando di dialogare e fornire uno spazio per raccontarsi in attesa di incontrarsi nuovamente; utilizzare i social media al fine di avere nei confronti di questo virus un atteggiamento positivo: tutto ciò potrebbe essere la via, condivisa, per tornare a vivere, appena possibile, nel pieno delle nostre possibilità.

“Abbiamo bisogno di ritornare al cuore delle cose, delle nostre priorità, di ciò che facciamo quotidianamente, per trascorrere in maniera costruttiva questo periodo – conclude Giuseppe – Affinché anche questa momentanea fermata del nostro viaggio possa rappresentare un’esperienza arricchente”.