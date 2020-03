Esodo estivo per fuggire dal Coronavirus. L’on. Bucolo: “E’ assurdo, dove sono in controlli”

L’on. Ella Bucalo, deputata di Fratelli d’Italia, ha lamentato la mancanza di controlli che ha permesso nella notte scorsa a tanti siciliani di fare ritorno nell’isola, nonostante i divieti e le ordinanze emessa dal Ministro dell’Interno e di quello della Salute: “Siamo nelle mani di un governo debole che agisce con approssimazione. La notte scorsa abbiamo assistito all’ennesima fuga verso il Sud, scene da esodo estivo a Villa San Giovanni, con centinaia di automezzi in attesa di imbarcarsi per la Sicilia. È la terza precipitosa ed incontrollata partenza di massa dal Nord, nonostante gli appelli, i divieti e nel bel mezzo di una emergenza sanitaria mondiale. Esistono decreti e limitazioni, questi ultimi a firma del ministro delle Infrastrutture e del ministro della Salute, ma nessuno li fa rispettare. La Sicilia rischia di pagare il prezzo più alto di questa pandemia, il tutto per superficialità e menefreghismo. Incredibile, come si sia potuto permettere in un’Italia “blindata”, ma con una semplice autocertificazione in mano, percorrere indisturbati migliaia di chilometri. Questa volta qualcuno dovrà risponderne”.