Contest FIPAV Sicilia: la Play Volley Barcellona lancia un appello per rimanere #distantimauniti

In questi giorni difficili, ciascuno di noi cerca di coltivare e migliorare le proprie passioni, le proprie professionalità. La FIPAV Sicilia ha lanciato un contest a livello regionale al quale sta partecipando anche la Play Volley Barcellona.

“Abbiamo capito ancora di più quanto siamo innamorati del Volley e quanto questo sia importante nella nostra vita.A noi manca tanto la quotidianità con tutti Voi. – scrivono i vertici in un post su facebook – Allora abbiamo pensato che potremmo organizzare qualcosa per stare distanti ma uniti! Date spazio alla vostra fantasia, vediamo cosa sapete fare anche fuori dal nostro tanto amato rettangolo di gioco. Inviate i vostri video e parteciperete al contest #distantimauniti.

Il video che, postato sulla nostra pagina, riceverà più like, sarà premiato dal CR Sicilia. L’iniziativa è rivolta a tutti, non solo alle società! #noisiamosicilia #andràtuttobene“.

E’ per questo che la Play Volley Barcellona lancia un appello a tutti gli appassionati: “Votateci con un solo like per rimanere distanti ma uniti e supportare la nostra realtà. – dichiarano le ragazze a 24live.it – pensiamo possa essere un minuto di quarantena speso bene, che potrebbe per noi fare la differenza e scambiarci reciprocamente il calore che solo lo sport sa regalare”.

Per votare la squadra, bisogna cliccare al seguente link e lasciare un like.

Clicca qui e metti “mi piace”