Buone notizie, un nuovo messaggio da VIP Messina

“E tu, la vuoi una buona notizia?”

Ieri ve lo abbiamo chiesto noi, oggi invece lo fanno i volontari di corsia. Loro sanno bene cosa significa stare a distanza, non toccarsi fisicamente, parlare piano e provare a volare lontano.

Un clown che appartiene alla Federazione VIP, che sta per “Viviamo In Positivo”, sa che la gentilezza è un atteggiamento da praticare come una religione quando si entra in corsia, sa che entrare con scarpe e mani appena disinfettate nelle camere dei pazienti che attendono è necessario ed essenziale come bere e nutrirsi. Un volontario clown sa bene che la distanza di sicurezza conta “quattro grandi passi indietro dal tuo alluce” e sa anche che “mai più di tre” in una stanza e mai più di “15 ticchettii di orologio”.

Per loro sono regole normali e a stare in quarantena stanno male, ma mentre affinano tecniche giocoliere sopraffine da sfoggiare quando tutto sarà finito, immaginano i pensieri dei loro amici e cercano di insinuarsi. Non è il primo messaggio del buon umore che ci inviano, ma il secondo ed il messaggio è abbastanza chiaro.

C'E' POSTA PER TE 📬 Ti invitiamo a sorridere, offriamo noi! #oranesciusuli ☀️VIP Viviamoinpositivo Italia ODV#iorestoacasa#andràtuttobene #vipitaliaodv#contagiamidipositività#vipmessina #viviamoinpositivo Pubblicato da ViP Messina su Lunedì 23 marzo 2020

“Non possiamo non pensare al sole. – ci ha raccontato Mariblu – Anche se lo guardiamo da dentro casa e in pantofole, sappiamo bene che è lì ed è pronto a scaldarci e a scandire il nostro tempo. Vorremmo che questo messaggio arrivasse a tutti i nostri amici e a chiunque ne senta il bisogno. Per noi il sole è una buona notizia, perchè come fa con la primavera ci fa scoppiare i sorrisi e in questo momento sole e sorriso fanno due buone notizie!”