Barcellona, avviato il servizio Alert System

In occasione dell’emergenza COVID-19, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha avviato la sperimentazione del servizio Alert System, un servizio gratuito e veloce per l’allertamento dei cittadini in caso di eventi che potessero mettere a rischio la sicurezza dei cittadini o comunque per inviare messaggi di pubblica utilità.

Il servizio invierà messaggi vocali utilizzando i numeri fissi già disponibili attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Attraverso Alert System i messaggi informativi preregistrati potranno raggiungere, nel giro di pochi minuti, tutti i numeri telefonici fissi del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto che sono inseriti negli elenchi pubblici e che verranno iscritti automaticamente al servizio.

Qualora si volessero ricevere le informazioni anche sul telefono cellulare, occorre iscriversi gratuitamente inserendo i dati necessari nell’interfaccia attiva sul portale istituzionale del Comune, raggiungibile all’URL http://www.comune.barcellonapozzodigotto.me.it/, oppure direttamente attraverso il seguente link: https://registrazione.alertsystem.it/barcellonapozzodigotto .

Iscriversi per ottenere le informazioni sul telefono cellulare significa essere sempre aggiornati su quanto accade a Barcellona Pozzo di Gotto in merito alle situazioni di rischio di protezione civile, ma anche poter ricevere notizie utili di interesse generale.

Alert System è fruibile anche attraverso l’apposita app mobile, scaricabile liberamente dagli store dei principali sistemi operativi per dispositivi mobili (Android, iOS).