Stop agli spostamenti tra comuni, la nuova stretta del Governo Nazionale

Si stringono ulteriormente le maglie del Governo, per bloccare gli spostamenti ingiustificati degli italiani. Il Ministero della Salute, d’intesa con il Ministero dell’Interno, ha emesso un’ordinanza urgente con cui dispone testualmente “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici e privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o motivi di salute“. La misura è immediatamente in vigore e le stazioni saranno presidiate dalle forze dell’ordine.