L’on. Amata chiede l’attivazione di sportelli informativi per i familiari dei pazienti Covid-19

L’on. Elvira Amata, il Presidente del Gruppo Parlamentare di Fratelli d’Italia all’ARS, chiede l’attivazione di uno sportello informativo per i familiari dei pazienti positivi al Covid-19 e la riattivazione degli ospedali militari per ospitare i cosiddetti ricoveri ordinari per i casi che non richiedono la ventilazione. “È un momento critico per il territorio – afferma la Amata – connotato da estrema preoccupazione e grandi incertezze. Combattiamo contro un nemico nuovo e invisibile e questo ci spaventa ancor di più. Per questo abbiamo l’obbligo di stare a fianco di chi vive questo dramma con sempre più forza”.

“Per tale ragione – continua la deputata componente della commissione Sanità all’ARS – chiedo alle direzioni generali dei nosocomi siciliani che provvedano all’istituzione di uno sportello telefonico o telematico che fornisca ai parenti dei pazienti Covid positivi ospedalizzati informazioni e aggiornamenti sulle condizioni dei propri congiunti. Non è immaginabile che un nipote o una figlia ignorino che ne sia dei propri genitori, nonni o partner. Inoltre dobbiamo fare i conti con le previsioni, le quali ci dicono che una situazione ancor più critica potrebbe arrivare a breve e noi dobbiamo essere pronti ad affrontarla al meglio. Propongo un lavoro in tandem dei nostri presidi ospedalieri con gli ospedali militari presenti sul territorio ove potrebbero trovare assistenza pazienti positivi che non necessitino di ventilazione. Potrebbero infatti ospitare i cosiddetti ricoveri ordinari. La strada è complicata e in salita, e dobbiamo fare il tutto per tutto per essere preparati”. L’on. Amata, nei giorni scorsi, ha avanzato al governo regionale alcune ulteriori proposte tra cui quella di disporre il tampone con cadenza settimanale per il personale medico, agli operatori sanitari e gli operatori del 118 che operano a contatto con pazienti affetti da Coronavirus – Covid19, accolta proprio nei giorni scorsi dal Governo Musumeci.

Il deputato membro della commissione Sanità dell’Assemblea ha inoltre raccomandato maggiori dotazioni di dispositivi di protezione per il personale sanitario e parasanitario; che si organizzino attività di telemedicina per poter monitorare i pazienti contagiati e in quarantena presso la propria abitazione; di stipulare temporaneamente delle convenzioni anche con i privati mirate a potenziare il numero delle ambulanze e automediche; di dotare gli elicotteri da Elisoccorso del 118 di barelle di “Bio-contenimento” per il trasporto di pazienti affetti da Coronavirus – Covid19; e di creare una task force regionale con la “mission” di curare direttamente, per conto della Regione, gli acquisti necessari per accelerare i tempi di consegna del materiale da fornire ai presidi ospedalieri ed a tutto il comparto sanitario compresi i medici di famiglia, pediatri e personale del 118.