L’ass. Razza: “I contagi in Sicilia sono collegati ai rientri dal Nord Italia”

L’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza conferma quello che molti ipotizzavano davanti all’impennata di contagi registrata negli ultimi giorni in Sicilia. “È importante il lavoro di ricostruzione epidemiologica fatta fino ad oggi, che ci dimostra come in tutti i casi ci siano stati contatti con provenienze da aree contagiate nei 14 giorni precedenti. Il numero più alto è legato anche alla crescita dei tamponi ed il rapporto tra quelli effettuati ed i contagi resta sensibilmente più basso rispetto al resto d’Italia e soprattutto alle regioni del centro nord”. Razza, come tutti i giorni, ha avuto un confronto video con i responsabile delle ASP siciliane e su Messina ha ribadito la preoccupazione per alcuni focolai accertati in città. Il riferimento è alle due situazioni già confermate della casa di cura di via I settembre, dove ci sono stati 20 tamponi positivi, con quattro anziani per i quali è stato necessario ricoverati al policlinico, e l’Irccs Neurolesi, con 18 contagiati costretti al ricovero, con uno trasferito a Barcellona. Preoccupazione desta adesso la positività di una paziente della clinica Cristo Re e la sintomatologia influenzale riscontrata in altri ospiti della struttura sanitaria.

Prosegue l’iter di attivazione del Covid-Hospital al Cutroni Zodda, che insieme ad un’ala del policlinico ‘Martino’, ospiterà tutti i pazienti contagiati. L’ASP ha organizzato un Piano di dimissioni programmate per i degenti non positivi al Covid-19 che, secondo il giudizio clinico, possono essere seguite con assistenza domiciliare e che non necessitano di ricovero. Resteranno nella struttura solo alcuni pazienti ritenuti non trasferibili.