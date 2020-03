L’amministrazione di Barcellona lancia l’iniziativa “dona per donare”

L’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha deciso di attivare un canale per consentire le donazioni in favore delle famiglie che versano in difficoltà economiche a causa dell’emergenza da Coronavirus. Tutti coloro i quali (singoli cittadini, associazioni, imprese, etc.) intendessero contribuire potranno acquistare beni di prima necessità, in alcuni supermercati della città, all’uscita potranno consegnarli ai volontari delle associazioni aderenti, Anpas – Club Radio CB e Croce Rossa Italiana.

I giorni previsti per la raccolta sono mercoledì e sabato, negli orari pomeridiani. I beni raccolti saranno ridistribuiti ai cittadini che si trovano in stato di bisogno attraverso le associazioni partecipanti e gli altri attori del volontariato operanti in città. Sarà possibile chiedere informazioni, telefonicamente o tramite whatsapp, attraverso i 3 numeri messi a disposizione: 3922560476 (Comune di Barcellona Pozzo di Gotto), 3929432457 (Anpas – Club Radio CB) e 0909797229 (Comitato croce Rossa Italiana di Barcellona Pozzo di Gotto).