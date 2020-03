A Messina e provincia sono 108 i contagiati, inizia l’effetto dei rientri dal Nord?

Sui 630 casi positivi, registrati in Sicilia dall’inizio, attualmente sono ancora contagiati in 596, perché 26 sono già guariti e 8 deceduti. Nella divisione su base provinciale, resta a Catania il primato regionale con 225, seguito da Messina con 108 e da Palermo con 81. Questa la divisione nelle altre province: Agrigento, 39; Caltanissetta, 26; Enna, 29; Ragusa, 8; Siracusa, 48; Trapani, 32.

A Messina preoccupano i due focolai, quello di una struttura di via Primo Settembre a Messina, che ospita quattordici anziani risultati positivi al coronavirus, e quello del centro Ircss “Bonino Pulejo” per Neurolesi, dove fino ad ora sono stati individuati una trentina di casi tra degenti e personale sanitario. Si attende l’esito della video conferenza tra l’assessore Razza e i vertici dell’ASP di Messina.

Desta preoccupazione il comportamento da molti ritenuto irresponsabile della comitiva che ha preso parte all’ormai famosa settimana bianca a Madonna di Campiglio, tornata in città il 7 marzo scorso. Secondo l’ASP, tra i 116 messinesi fin qui censiti in 35 non si sono mai registrati come, invece, era previsto dall’ordinanza del presidente della Regione Musumeci.