Pensione alle Poste dal 26 marzo, ecco gli orari degli uffici in provincia di Messina

Poste Italiane hanno disposto l’anticipo di una settimana del pagamento delle pensioni di aprile a partire da 26 marzo. Ai titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution, le somme saranno accreditate il 26 marzo.

Chi invece non puoi evitare di ritirare la pensione in contanti in ufficio postale, potrà presentarsi agli sportelli secondo la seguente ripartizione di cognomi:

26 marzo giovedì dalla A alla B 27 marzo venerdì dalla C alla D 28 marzo (mattina) sabato dalla E alla K 30 marzo lunedì dalla L alla O 31 marzo martedì dalla P alla R 1 aprile mercoledì dalla S alla Z

In provincia è stata programmata una diversa rimodulazione degli orari di apertura per limitare gli accessi del pubblico e contrastare la diffusione del Covid-19. A Barcellona in via Roma è prevista l’apertura tutti i giorni solo di mattina, sabato compreso. Negli altri uffici, a Pozzo di Gotto è prevista l’apertura solo di mattina nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato ed a Sant’Antonino sempre di mattina Lunedì, Mercoledì e Venerdì. A Merì e Terme Vigliatore di mattina Lunedì, Mercoledì e Venerdì, mentre ad Olivarella il Martedì, Giovedì e Sabato.