Operazione Dinastia, annullate altre due ordinanze di carcerazione

Proseguono le decisione del Tribunale del Riesame di Messina, che disposto altri due annullamenti delle ordinanze di carcerazione nell’ambito dell’operazione Dinastia.

Il Tribunale del Riesame di Messina, accogliendo la richiesta dell’avvocato Rossana Calafato, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Tindaro Giardina, accusato di associazione a delinquere ai fini di spaccio nell’operazione Dinastia. L’indagato resta in carcere perché detenuto per altra causa.

Analoga decisione è stata disposta anche per Giovanni Fiore, a cui veniva contestato l’accusa di essere promotore del gruppo dei milazzesi, assieme a Doddo, Precj e Puliafito.

L’indagato, difeso dell’avvocato Diego Lanza, rimane detenuto perché sta scontando una condanna definitiva per un altro procedimento penale.