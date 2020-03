L’Asp Messina nomina un commissario per l’emergenza Covid-19

Il direttore generale Asp5 Messina Paolo la Paglia ha nominato un commissario per gestire emergenza covid19, con il compito di coordinare tutte le attività del dipartimento di prevenzione. Per l’incarico è stato scelto il dott. Carmelo Crisafulli, che sarà affiancato dal dott. Paolo Cardia, a cui era già stato assegnato il ruolo di coordinatore delle attività ospedaliere per l’emergenza Covid-19. Il commissario assumerà poteri sostitutivi in caso di inadempienza da parte dei soggetti attuatori individuati dalla vigente normativa.

“Si tratta di un’ottima scelta del dg La Paglia – commenta l’On. Pino Galluzzo, componente della commissiona Sanità – che mette l’ASP nelle condizioni di affrontare ancor meglio l’attuale emergenza”.