Il vicario foraneo di Barcellona Pozzo di Gotto, padre Giuseppe Currò, ha accolto l’invito rivolto da 24live di lanciare un messaggio ai fedeli di Barcellona Pozzo di Gotto, Merì e Castroreale, in un momento in cui non è possibile frequentare le chiese, nel rispetto dei decreti contro il Coronavirus.