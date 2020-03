Le luci tricolori sul Municipio di Barcellona: “Torneremo presto ad abbracciarci”

La facciata del municipio di Barcellona Pozzo di Gotto si è tinta di tricolore, come già accaduto in tanti comuni italiani.

“Cari concittadini – scrive il sindaco Roberto Materia sulla sua pagina Facebook – in una giornata triste per il grande numero di italiani colpiti dal virus, l’amministrazione comunale ha voluto dare alla città un segno di speranza. Il tricolore ci accomuna tutti in questo cammino faticoso e irto di ostacoli. La speranza ci deve accompagnare e darci la forza per resistere, per combattere, per vincere questo subdolo mostro chiamato Covid-19. Sento il dovere una volta ancora di esortare tutti a RESTARE A CASA. Torneremo presto ad abbracciarci. W l’Italia, W Barcellona Pozzo di Gotto”.