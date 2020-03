Controlli su Covid-19, segnalato un 54enne a bordo di un calesse sul lungomare di Marchesana

I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina stanno svolgendo quotidiani servizi di controllo del territorio, nell’arco della 24 ore, per verificare il rispetto delle prescrizioni emanate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria per contrastare la diffusione del virus Covid-19,

A Terme Vigliatore, nel pomeriggio di ieri i Carabinieri hanno segnalato un 54enne che, provenendo da un altro comune, senza alcuna delle giustificazioni previste, conduceva un calesse trainato da un cavallo sul lungomare della frazione Marchesana.

Altre denunce sono scattate a Messina per due minori sorpresi a scorrazzare nella notte per le vie del villaggio Santo e del Villaggio Bordonaro a bordo di un ciclomotore. A Monforte San Giorgio, nella serata di ieri i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 32enne che percorreva le vie del centro abitato a bordo della sua autovettura, senza giustificato motivo. I militari lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare trovandolo in possesso di un coltello a serramanico di quasi 20 cm di lunghezza e circa un grammo di hashish, suddiviso in due dosi.