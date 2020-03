Barcellona: vietata l’attività degli ambulanti sul territorio e l’apertura domenicale di tutti i negozi

E’ stata firmata ieri dal Sindaco di Barcellona l’ordinanza 26 del 19 marzo 2020, già preannunciata, con cui si vieta, fino al 5 aprile 2020, l’esercizio del commercio nella giornata di domenica e contestualmente estende a tutto il territorio comunale il divieto di vendita agli ambulanti itineranti.

Il provvedimento è stato già trasmesso alle Forze dell’Ordine, chiamate ad assicurarne il rispetto.

La decisione del primo cittadino viaggia in parallelo con l’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6/2020 che fissa ulteriori obblighi in parte sovrapponibili alle disposizioni di Barcellona. L’ordinanza regionale estende gli effetti anche oltre il termine del 5 aprile fissato dall’ordinanza sindacale. Restano aperte le farmacie di turno e le edicole che avranno facoltà di continuare a vendere i quotidiani.

L’amministrazione raccomanda di restare in casa e limitare gli spostamenti al minimo indispensabile, evitare contatti ravvicinati con altre persone sono alcuni dei comportamenti più utili per contenere la diffusione del contagio e concorrere individualmente allo sforzo collettivo che il nostro Paese sta facendo per combattere il coronavirus.

“La responsabilità individuale – si legge – è l’arma più importante che l’Italia può mettere in campo nella grande battaglia che sta conducendo contro la diffusione virale”.