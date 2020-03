Asp Messina, attivato il servizio di supporto ai minori dal dipartimento di Neuropsichiatria infantile

L’Asp Messina ha istituito uno sportello d’ascolto “SOS stress psicologico in età evolutiva. Emergenza COVID-19″ affidato al Modulo Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile

Le misure di contenimento dei rischi per l’emergenza coronavirus potrebbero infatti generare situazioni di disagio/stress psicologico e disfunzionalità negli stili educazionali parentali, nonché difficoltà nella gestione del tempo da trascorrere in casa. Il Modulo Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile, al fine di sostenere le famiglie e i minori in tali problematiche e fare sentire la propria vicinanza, ha messo a disposizione il proprio personale esperto al servizio dei cittadini che richiedono indicazioni/supporto per il superamento delle tematiche di stress psicologico in età evolutiva. A Barcellona Pozzo di Gotto il numero attivo è 0909751040 ed lo sportello telefonico è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 11.