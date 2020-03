24liveSchool, un nuovo campetto per la scuola di Rodì Milici

Il 24 gennaio 2020 nel comune di Rodì Milici si è svolta la cerimonia di consegna del nuovo campetto di calcio a cinque alla scuola media “G.Martino”. Si tratta di una bella struttura, adiacente la scuola media che sicuramente sarà molto utile alle attività sportive degli alunni della scuola.

All’evento era presente la Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Capuana”, dott.ssa Carmela Pino, che si è mostrata soddisfatta per la consegna del nuovo campetto, che impreziosisce il plesso di Rodì.

A rappresentare l’Amministrazione comunale erano presenti il sindaco Eugenio Aliberti e il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Enrico Privitera. In un clima di festa, dopo il calcio di inizio, effettuato dall’ alunno Andrea Rappazzo, è stata disputata una partita amichevole in cui hanno giocato alcuni alunni della scuola.

Per noi alunni questa è stata un’occasione che ci ha riempiti di gioia e di orgoglio nel vedere la nostra scuola sempre più curata e bella, grazie alla fattiva collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Istituzione scolastica.

Il campetto di calcio era già stato inaugurato lo scorso 22 dicembre. Anche in quella occasione erano presenti il sindaco, i rappresentanti della Giunta comunale e i docenti dell’Istituto. Gli alunni della scuola, diretti dal professore Giuseppe Zanghi, Responsabile di Plesso, hanno eseguito l’inno nazionale italiano.

A tirare il calcio di inizio dell’amichevole che si è disputata è stato il portiere Marco Storari, ex calciatore della Juventus, intervenuto per l’occasione, che si è mostrato disponibile e gentile con gli ammiratori rilasciando autografi e concedendosi per le foto di rito.

Emanuela DONATO

I A Scuola Media “Martino” I. C. Capuana