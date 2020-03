24liveSchool non chiude i battenti

24liveSchool riprende le sue pubblicazioni per dare continuità a un progetto avviato già nel mese di ottobre. In questo momento di emergenza non possiamo fissare date certe per la premiazione dei vincitori, ma cercare di mantenere un contatto con gli studenti attraverso anche il nostro giornale online. Quindi, invitiamo tutti gli interessati a continuare a mandare gli articoli direttamente alla redazione di 24live.it Potete utilizzare l’indirizzo 24live.it@gmail.com oppure giupuliafito@gmail.com, o se preferite il contatto whatsapp 3294285511. La sezione “School Live” raccoglierà tutti gli articoli pubblicati.

Ad affiancare la redazione in questo percorso ci sarà anche quest’anno un main sponsor, la ditta Canditfrucht di Barcellona P.G., che ha sposato senza esitazione il progetto, insieme ad altre aziende che hanno deciso di sostenere l’iniziativa. E’ stata confermata anche la consolidata partnership con il Rotary Club di Barcellona, che supporterà l’organizzazione del concorso, e si è aggiunta anche la collaborazione con la ditta Via Lattea, che offrirà alcuni dei premi per i vincitori.

Di seguito proponiamo gli articoli pubblicati in questa settimana, inviati e redatti prima della chiusura delle scuole: