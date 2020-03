Una ragazza barcellonese scrive a Mattarella: “Chiudiamo le attività che non sono di prima necessità”

Una ragazza barcellonese, Alessandra Crinò, studentessa universitaria ed appassionata di musica, ha inviato alla redazione di 24live.it una lettera aperta indirizzata al Presidente Sergio Mattarella. E’ una riflessione sul momento che siamo vivendo in piena emergenza Coronavirus, E’ un appello rivolto anche a tanta gente che continua a fare la propria vita, incurante dei divieti, uscendo di casa anche per acquistare un pacco di sigarette.

Egregio Presidente Mattarella,

Sono una giovane donna alla soglia dei 28 anni, innamorata del diritto e della giustizia, strada che ho scelto di percorrere fin da bambina.

Ho sempre amato profondamente l’Italia nonostante i numerosi problemi, soprattutto nella mia Terra d’origine, la Sicilia;

Non ho mai rimpianto le mie origini, anzi son sempre stata orgogliosamente Siciliana e ho sempre tentato di dar il possibile alla mia Terra, in qualunque modo fosse nelle mie capacità;

Ho visto i miei genitori, ogni giorno della mia vita, battersi per insegnare a me e ai miei fratelli, il rispetto, l’amore, la coesione, la passione per la lettura, per la musica, per la cultura, è a loro che devo tutto, e adesso che questa Pandemia è fortemente presente nel nostro Paese, il pensiero di poterli vedere spegnersi lontano da me a causa della noncuranza di altri, della non osservanza delle norme vigenti, mi addolora non poco, come d’altronde succede quando sento della morte di un connazionale.

Sono arrabbiata perché so che l’unica cosa concessami per partecipare allo stop del virus è restare a casa, e mi sento impotente innanzi alla Nostra Italia piegata da un virus che sta portando via innumerevoli vite; Le scrivo affinché l’urlo di dolore dei miei connazionali non sia vano, affinché tutti coloro i quali non rispettino le regole, siano davvero sottoposti a sanzione.

Volevo portare poi alla Sua attenzione una domanda che da 7 giorni mi fa pensare a come la nostra Italia si sia in parte impoverita di quei diritti, non creati, bensì riconosciuti, come scritto dai Nostri padri costituenti nella nostra bellissima Costituzione, tra tutti e sopra a tutti l’art. 32 Cost., il riconoscimento del diritto alla Salute. Nel DPCM 64/20 ho letto, nell’allegato 1, la risposta alla famosa domanda di vari connazionali “quali attività possono restare aperte”, oltre la remissione alla discrezionalità delle aziende, e non la obbligatorietà di queste ultime ad esercitare l’attività qualora non sia possibile l’osservanza di tutte le normative riportate, oltre che nel DPCM 64/20 anche nel d.lgs 81/08 a tutela del lavoratore, mi chiedo e Le chiedo, per mia personale riflessione, per quale ragione alle attività all’infuori delle farmacie e dei bene primari e quindi di effettiva necessità, sia concesso di esercitare, seppur nel rispetto delle norme decretate? I lavoratori risultano comunque esposti alla noncuranza di chi, violando la legge, non si reca presso i negozi per comprovate necessità ma semplicemente per una passeggiata. Le pongo in particolare un mero esempio: i negozi di elettronica e i tabaccai.

Davvero la nostra Italia non sa vivere senza uno smartphone o senza le sigarette? Beni, tra l’altro acquistabili online.

E Le chiedo ancora: Davvero Noi, figli di Dante Alighieri, di Alessandro Manzoni e poi ancora del Presidente Pertini, di Falcone e Borsellino, non siamo in grado in primis di rispettare le regole sancite nel DPCM 64/20, (molti rientrati in Sicilia dal Nord non si son costituiti e adesso risultano positivi al covid-19) e in secundis di vivere senza la tecnologia che non riguarda la vendita di frigoriferi, forni, lavatrici, che sicuramente sono comodità conclamate, tra l’altro come Le ho già esposto, beni acquistabili online, ma di cellulari, televisori, meri oggetti sicuramente utili per tenerci compagnia, ma non di primaria necessità, considerata le disponibilità concesse dalle norme vigenti.

Caro Presidente, io vorrei solo portare alla Sua attenzione questi pensieri per far sì che per Suo mezzo, tanti giovani e tanti anziani possano riflettere e capire che oggi più che mai, dobbiamo essere coesi, una Nazione che come i miei Professori mi hanno insegnato deve essere un “idem sentire de Re Publica”, per far sì che il covid-19 possa essere fermato, che le norme siano rispettate e che tutti siano tutelati in maniera adeguata.

Mi auguro e auguro a tutti noi italiani che l’Italia torni più forte di prima.

Con affetto Alessandra Crinò