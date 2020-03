Un secondo positivo a San Piero Patti, in corso altri tamponi per casi sospetti

Cresce il numero dei tamponi effettuati nel reparto di Malattie infettive di Barcellona. Ieri sera è stato accertato un secondo caso positivo di un uomo residente a San Piero Patti, mentre sono in corso altri accertamenti su casi sospetti che vengono segnalati ormai in diversi centri della costa tirrenica messinese, compresa la zona nebroidea. Il sessantenne di San Piero Patti, risultato positivo al tampone, è adesso ricoverato nel reparto barcellonese e le sue condizioni non sono preoccupanti.

L’ospedale Cutroni Zodda ha iniziato le operazioni di riconversione in Covid Hospital. E’ stato avviato il trasferimento a Milazzo dei reparti di Medicina, Neurologia e Chirurgia, con il percorso inverso per Pneumologia, il potenziamento di Radiologia e Laboratorio Analisi e la trasformazione del blocco operatorio in terapia intensiva. Il pronto soccorso non riceverà più pazienti trasportati dall’ambulanza del 118, ma non potrà far altro che accettare coloro che si presentano autonomamente in ospedale con patologie gravi, per procedere alla stabilizzazione ed al trasferimento per la degenza a Milazzo o in altri presidi del comprensorio.