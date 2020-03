Operazione Dinastia, annullate altre due ordinanze di carcerazione

Continua la serie di annullamenti delle misure cautelare nell’ambito dell’operazione Dinastia. Il Tribunale del riesame di Messina ha disposto lo stesso provvedimento nei confronti di Claudio Febo indagato per il reato associativo. Il Tribunale ha ritenuto assolutamente estraneo l’imputato, difeso dall’avvocato Gaetano Pino, da ogni contesto associativo ed ha immediatamente disposto la scarcerazione dell’uomo.

L’annullata dell’ordinanza è stata disposta anche per Filippo Genovese detto lo scozzese, anch’egli accusato del reato associativo, che i giudici hanno ritenuto insussistente. L’indagato resta in carcere perchè detenuto per altra causa.