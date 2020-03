L’ASP Messina dispone la chiusura al pubblico degli ambulatori di base, aperti solo per le emergenze

La direzione generale dell’Asp di Messina ha disposto la chiusura al pubblico degli ambulatori di medicina generale, dei pediatri e dei centri di continuità assistenziale convenzionati con l’azienda sanitaria provinciale.

La decisione si è resa necessaria per contrastare la diffusione del Covid-19 e ridurre gli assembramenti anche negli studi dei medici di base e dei pediatri, che resteranno aperti solo per le emergenze indifferibili e previo contatto telefonico con lo stesso medico.

Non sarà consentita la presenza contemporanea di più persone negli ambulatori e i pazienti con la sospetta sintomatologia da Corovavirus non potranno in nessun caso accedere ai locali. La direzione sanitaria ha disposto questo provvedimento per limitare il rischio di contagio soprattutto per i medici sul territorio impegnati nel delicato ruolo di individuare con anticipo i possibili casi sospetti da Covid-19.