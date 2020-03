Coronavirus, in Sicilia 58 contagi in più rispetto a ieri: su 179 ricoverati, 36 sono in terapia intensiva

Il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 12 di oggi (giovedì 19 marzo), in merito all’emergenza #Coronavirus, registra un’aumento di 58 nuovi casi positivi, con un totale che raggiunge la cifra di 340 campioni inviati all’Istituto superiore di sanità, dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania). I tamponi effettuati sono stati 3.961.



Risultano ricoverati 179 pazienti (24 a Palermo, 91 a Catania, 16 a Messina, 2 ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 11 a Enna, 3 a Ragusa, 15 a Siracusa e 8 a Trapani) di cui 36 in terapia intensiva, mentre 142 sono in isolamento domiciliare. Quindici sono guariti (nove a Palermo, due ad Agrigento e Messina, uno a Enna e Ragusa) e quattro i deceduti.

Questa la divisione nelle varie province: Agrigento, 27; Caltanissetta, 12; Catania, 151; Enna, 21; Messina, 16; Palermo, 52; Ragusa, 7; Siracusa, 33; Trapani, 21.