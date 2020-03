Da Barcellona un nuovo slogan per l’emergenza Coronavirus: #Nonunodimeno

Il docente barcellonese Gaetano Mercadante, conosciuto anche come esperto del sindaco, con accorato appello attraverso il suo profilo Facebook, ha voluto ribadire l’importanza di rispettare le norme di sicurezza imposte dal decreto Italia Protetta, lanciando un nuovo slogan, “NON UNO DI MENO”, che vada oltre a quello #IORESTOACASA o #ANDRATUTTOBENE. Lo ha fatto soprattutto dopo le dure immagini dei camion dell’Esercito, che a Brescia trasferivano le bare delle vittime dal contagio da Coronavirus.

Non è “STATE A CASA” lo slogan giusto per quelli che si illudono che “ANDRA’ TUTTO BENE” senza il loro sacrificio “sportivo”. Non lo è per chi fa le rosticciate di condominio sul terrazzo o porta il cane a fare la pipì 30 volte al giorno.

Insomma “State a casa” e “Andrà tutto bene” non dicono più nulla, non evocano più nulla. Hanno consumato la loro folkloristica efficacia in meno di 3 giorni con il primo Sanremo dal balcone. Sono diventati slogan vaghi e fortemente interpretabili a piacere.

Da oggi, per affrontare i prossimi Decreti sempre più restrittivi, suggerisco e mi impongo un nuovo slogan: “NON UNO DI MENO!”.

Perché quando questo inferno edulcorato dalla tecnologia sarà finito, vorrei trovare tutti ma tutti tutti i miei e i vostri familiari sani e salvi, tutti i miei e vostri amici sani e salvi, tutti i medici in prima linea finalmente con le loro famiglie al parco giochi o sotto gli ombrelloni o a sciare dove cavolo gli pare in una Italia libera alla circolazione. Tutti i commessi dei supermercati con le loro famiglie gustarsi il gelato sul lungomare e così anche i farmacisti e i trasportatori e chiunque vorrebbe stare a casa ma non può. E nessun nonno, zio, figlio, amico o conoscente perso per sempre, nessun negoziante chiuso per sempre; nessuno, nessuno, nessuno! NON UNO DI MENO!

Ci sono luoghi in cui la devastazione colpisce ogni giorno, non c’è famiglia che abbia più motivi per sorridere o cantare alla finestra, non si vede più nessuno a cui sia rimasta la voglia di fare lo “sportivo”. Per loro nulla sarà più come prima già da tre settimane fa.

Qui siamo ancora in tempo, nonostante i rientri dal Nord, gli sciatori, gli sportivi, gli irresponsabili. Siamo ancora in tempo per non perdere nessuno e ciò dipende dalla condotta responsabile di ognuno di noi. Pensate a non perdere nessuno, sapendo che potremmo essere inconsapevoli veicoli di contagio, pensate a quei morti sventurati senza una carezza o una mano che li accompagnasse all’ultimo respiro. Pensate a quei funerali senza nessuno a farsi il segno della croce, alle bare caricate su camion in processione seriale.

No, non mi sono svegliato lugubre e pessimista. Tutt’altro! Per la prima volta un uovo storto mi ha fatto fare un passo avanti nella coscienza: “NON UNO DI MENO” comincia da ognuno di noi se non vogliamo perdere NESSUNO di noi.

Barcellona Pozzo di Gotto non ci deve essere cara solo quando è il momento della giaurrina, delle bancarelle o della festa di San Rocco o quando le foglie e l’immondizia permangono indisturbate per le strade. Barcellona non deve esserci cara immaginandoci migliori degli altri nel saperla amministrare. Non ce ne facciamo niente di una Barcellona orgogliosa di teatri, eventi culturali, eccellenze sportive e culturali nate qui, se dovesse cadere nella trappola mortale del virus. Aiutate chi ancora non ha realizzato la realtà, a realizzarla in fretta, ad assumere comportamenti efficaci per la sua e la salute di tutti.

NON UNO DI MENO!