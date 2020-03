Terme Vigliatore, il sindaco Munafò sta definendo le deleghe per la nuova giunta

La nuova giunta comunale di Terme Vigliatore è stata ufficializzata dal sindaco Domenico Munafò a conclusione di due mesi e mezzo di tensioni interne alla maggioranza che lo ha sostenuto il primo cittadino in campagna elettorale. La definizione di esecutivo tecnico è stata utilizzata soprattutto perché i quattro componenti non sono direttamente collegati ai gruppi politici rappresentati in consiglio comunale. Munafò ha comunque annunciato un comunicato per chiarire le modalità con cui si è arrivati alla scelte di quattro assessori. Nunziato Buglisi ha una grande esperienza da responsabile servizio economico finanziario del comune di Castroreale, Mara Correnti, avvocato di Barcellona, è la segretaria del Consiglio dell’ordine degli avvocati, Angela Ginevra è una funzionaria dell’Agenzie delle Entrate e Federica Tindara Sottile, laureata in Giurisprudenza, è un’esperta in finanziamenti europei.

Nuova Rinascita, gruppo d’opposizione, ritiene positiva la scelta di comporre una giunta con persone valide e slegate da interessi di “bottega”. “Non credo – afferma il capogruppo Angelo Sottile – si prestino a garantire i soliti pasticci clientelari. Noi li incalzeremo mettendoli alla prova sui temi della correttezza e legalità degli atti amministrativi, guardando in assoluto alla prevalenza dell’interesse pubblico del Comune su quello dei singoli”.