Terme Vigliatore, compiere 100 anni al tempo del Coronavirus

Certo che aspettare questa data per poter festeggiare un secolo di vita e dover rimandare i festeggiamenti non è entusiasmante. Chissà da quanto tempo la signora Maria Lombardo si preparava a questo evento. Avrà prenotato la sala di ricevimento, comperato i vestiti dell’occasione ed anche i parenti più stretti erano pronti a festeggiare. Purtroppo la nonnina, nata a Fondachelli Fantina appunto il 18/03/1920, dovrà rimandare tutto. Le è capitato il periodo peggiore per spegnere le cento candeline. Nonostante questo la signora Maria, che non ha mai perso la fede in Dio e che continua a mantenerla con ferma convinzione, con animo grande e con grande forza di carattere, ha affrontato questo momemto con una serenità tale da di farsi scattare oggi le foto con annessa mascherina. Fantastica.

Maria era sposata con Santo Milici (che è venuto a mancare nel 2009). Ha vissuto a Rajú, frazione di Fondachelli Fantina, fino al 1972 quando la Notte di San Silvestro ci fu una violentissima alluvione.

In seguito a questo evento, la signora, insieme alla sua famiglia, si è trasferita nel comune di Terme Vigliatore nella frazione di San Biagio in Via Giovanni Boccaccio. La sua è stata una vita non solo dedita al lavoro nei campi, ma anche ad a una grande passione, quella per la sartoria. Nella sua lunghissima esistenza ha vissuto la tragedia della guerra e la gioia della rinascita.

Nonostante il secolo di vita, la nonnina gode ancora di ottima salute e vive circondata dall’affetto dei suoi cari. Putroppo la sua esistenza è stata costellata anche da lutti: i suoi due figli e un nipote l’hanno lasciata prematuramente, Tindaro, sposato con Carmela Catalfamo, è deceduto nel 2003, mentre Salvatore, sposato invece con Rosa D’Angelo, è venuto a mancare nel 2019. Quattro i nipoti: Carmelo (che è venuto a mancare nel 1996) sposato con Mimma Buemi, Massimo, sposato con Melissa De Pasquale, Mariapina sposata con Luciano Bertolami e Antonella sposata come Claudio Furnari. La signora ha anche otto pronipoti: Melania, Natalia, Rossana, Simone, Emanuela, Beatrice, Gabriele, Vittoria Maria e Gaia.

Oggi la nonnina avrebbe spento le cento candeline nella sala consiliare del Comune di Terme Vigliatore, ma le misure adottate per l’emergenza Coronavirus hanno imposto lo spostamento della festa data da destinarsi.