Operazione Dinastia, torna in libertà uno degli arrestati

Il Tribunale della libertà di Messina, presidente Maria Scolaro, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Carmelo Chiofalo, accogliendo la richiesta del difensore Avv. Giuseppe Sottile, discussa all’udienza del 12 marzo scorso.

Chiofalo era stato arrestato nell’ambito dell’operazione Dinastia, in relazione alla quale risulta indagato per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e per porto illegale di armi, in concorso con Cristian Barresi e Alessio Catalfamo. L’imputato è stato rimesso in libertà.