L’on. Ella Bucolo critica il decreto scuola: “Il ministro non può fare Ponzio Pilato”

La deputata di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, insieme ai colleghi Paola Frassinetti e Federico Mollicone, critica duramente il decreto sulla scuola firmato dal ministro Lucia Azzolina, soprattutto per la discrezionalità lasciato ai dirigenti scolastici in merito alla possibilità di riaprire le scuole per determinate esigenze.

“Delegare ai singoli dirigenti l’apertura di un istituto significa far circolare persone per strada e andare nella direzione opposta a quella necessaria per contenere il contagio. Dopo 20 giorni di sospensione delle lezioni il ministro Azzolina che sostiene che c’e’ ancora qualche studente che ha dimenticato i libri in classe, fa come Ponzio Pilato lavandosi le mani e lasciando decidere ad altri. Ma siamo la Repubblica Italiana o siamo su ‘Scherzi a parte’?”. Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo, Paola Frassinetti e Federico Mollicone secondo i quali “la scuola esige risposte certe: gli assistenti alla comunicazione restano nel limbo, cosi’ come gli esami di maturita’ e si continua a parlare di concorsi ma sarebbe piu’ facile immettere in ruolo i precari storici. L’Italia che sta lottando per vincere la battaglia della vita ha bisogno di certezze e non di ambiguita’”