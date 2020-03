L’Anpas Protezione civile di Barcellona in prima linea nell’emergenza Covid-19

L’associazione di volontariato Club Radio CB, punto di riferimento sul territorio dell’Anpas della Protezione civile, prosegue l’attività di supporto all’amministrazione comunale, nell’emergenza Covid-19, che sta toccando anche la città del Longano.

Oltre alla consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone bisognose, servizio avviato di concerto con il Comune, ai volontari è stato affidato il compito di effettuare uno speakeraggio sul territorio, per sensibilizzare tutti a rimanere in casa. Gli stessi volontari sarenno presenti inoltre presso gli enti del banco alimentare per consentire loro la regolare distribuzione dei generi alimentari nel rispetto delle norme di protezione per il covid-19.