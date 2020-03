La cultura barcellonese piange la scomparsa del pittore Nino Gentile

Si è spento nella notte il pittore barcellonese Nino Gentile, all’età di 76 anni. In un periodo difficile anche per la città del Longano, la notizia della scomparsa del noto artista ha colpito tutti coloro che lo hanno apprezzato. Ai tanti attestati di stima sui social si è aggiunta anche la riflessione dell’assessore alla cultura Angelita Pino.

“In questa già triste giornata di metà marzo, abbiamo appreso con immenso dispiacere della scomparsa del pittore Nino Gentile, persona umile e sempre disponibile con tutti, come ricordano i tanti messaggi di cordoglio comparsi sui social e scritti dai tanti amici che ne hanno apprezzato le doti umane ed artistiche. I suoi dipinti sono stati esposti in diverse città d’Italia ed Europa in importanti mostre di pregio internazionale”.

“Nel gennaio 2018, a Barcellona Pozzo di Gotto – ricorda la Pino – era stata allestita una sua mostra personale dal titolo “Improvvisazioni”. L’esposizione di più di 50 opere dell’artista barcellonese, ospitate presso la Galleria Civica “Seme d’Arancia”, aveva permesso di far ammirare ai molti visitatori una collezione variegata di dipinti dove i colori erano i veri protagonisti. Nino Gentile, dopo oltre cinquant’anni di ricerca pittorica, ha sempre sentito la necessità di continuare a creare ricercando nuove forme espressive attraverso un costante studio metafisico e surrealista, creando soggetti di pura gestualità e spontaneità. L’Amministrazione Comunale di Barcellona P.G., grata al pittore Nino Gentile per il lustro dato alla città con la sua attività artistica, si unisce al dolore dei familiari in questo triste momento e auspica, in futuro, di poter organizzare degli eventi in cui celebrare degnamente il ricordo dell’artista”.