Barcellona chiede il via libera alla Protezione civile per la chiusura domenicale di tutte le attività

L’amministrazione comunale di Barcellona, nell’ambito delle attività finalizzate a fronteggiare la pandemia da COVID-19 meglio conosciuto come “coronavirus”, ha inviato al Dipartimento Regionale della Protezione Civile lo schema di ordinanza sindacale destinato a vietare l’esercizio del commercio nella giornata di domenica dalla data della sua adozione e fino al 5 aprile 2020. Nello stesso tempo estende a tutto il territorio comunale il divieto di vendita agli ambulanti itineranti, i quali dunque dovranno cessare immediatamente ogni attività di commercio ancora in essere. Dopo il via libera da Palermo, sarà emesse l’ordinanza che entrerà così in vigore.

La stessa amministrazione sollecita una volta di più i titolari di esercizi commerciali che preparano di cibi da asporto ad attenersi scrupolosamente agli obblighi stabiliti nei provvedimenti governativi circa la necessità di tenere chiusi al pubblico i locali e di predisporre il trasporto e la consegna direttamente al domicilio dei privati.